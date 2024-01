"Poste, danni ingentissimi. Lunghi i tempi di riapertura"

CASTELFRANCO

"L’ufficio postale di Castelfranco non riapre entro tempi brevi". A comunicarlo è Poste Italiane. "La struttura dell’ufficio di Castelfranco – ancora Poste – ha subito danni ingentissimi dall’esplosione provocata dai malviventi nella notte tra il 26 e il 27 novembre scorso. E’ in corso una stima esatta dei danni per decidere quali interventi occorrono. I tempi non sono stati e non sono brevi anche in considerazione del fatto che si tratta di un locale aperto al pubblico". I castelfranchesi che hanno bisogno delle Poste possono rivolgersi all’ufficio di Santa Croce, in via Copernico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato mattina dalle 8,20 alle 12,35. L’ufficio postale di Santa Croce sostituisce quello di Castelfranco anche per il ritiro delle raccomandate.

La banda di malviventi che tra il 26 e il 27 novembre ha fatto esplodere il bancomat delle Poste di Castelfranco ha causato danni ingenti alla popolazione e alla clientela dell’ufficio, ma ovviamente anche a Poste Italiane che hanno subito negli ultimi mesi una serie di attacchi a uffici e bancomat in tutta la Regione. Il primo problema, quindi, al pari del disservizio per la cittadinanza, è di ordine pubblico o, comunque, di sicurezza per questo servizio di rilevante importanza per la popolazione, soprattutto quella più anziana.

