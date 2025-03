Porte aperte alla Quaterm

E’ in programma oggi, 18 marzo alle 12, l’open day che inaugura il laboratorio di analisi dell’azienda Quaterm, che si insedia a Larderello nelle strutture di CEGLab di Cosvig, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche. Nel suo primo anno di apertura, il laboratorio Quaterm svolgerà attività di analisi chimico-fisiche di campioni acquosi mediante la determinazione del contenuto dei metalli, ioni inorganici e contenuto di carbonio. Terminata la fase di Start Up, è previsto il potenziamento delle attività, nonché l’erogazione di servizi conto terzi. L’open day segna dunque l’avvio ufficiale della collaborazione e della sinergia tra i laboratori CEGLab e Quaterm, che opereranno in sinergia per creare ulteriori opportunità di sviluppo per il territorio. Prenderanno parte all’iniziativa il sindaco di Pomarance Graziano Pacini e i responsabili dei laboratori CEGLab e Quaterm.