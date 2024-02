"Pontedera: Presidio per la Pace e la Cooperazione in Piazza Curtatone e Montanara"

Sabato 24 febbraio dalle 10 alle 12,30, a Pontedera, la Tavola della Pace e della Cooperazione sarà in piazza Curtatone e Montanara, con un presidio per la pace, nella giornata nazionale di mobilitazione delle città italiane per il “Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina”, per fermare la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta. "Per tutto questo, chiamiamo i cittadini, le associazioni, i sindacati, le parrocchie e i comitati locali per ribadire insieme alla Tavola della Pace il no a tutte le guerre e al riarmo, per costruire un mondo di pace, di sicurezza e di benessere per tutte e per tutti, per chiedere alle istituzioni italiane ed europee di scegliere la via della pace", scrivono gli organizzatori.