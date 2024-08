Pontedera, entusiasmaci!. Contro le ‘fere’ 27 anni dopo

La remuntada di Legnago (era dall’1 ottobre 2006, Pontedera-Picchi Livorno 5-2, in Serie D, che i granata non riuscivano a rimontare due reti di svantaggio e a chiudere da vincitori) e l’avvicinarsi della sfida con la Ternana (domani, stadio Mannucci alle 20.45) una big del girone che il Pontedera non affrontava dal campionato di Serie C2 1996-97, alimentano entusiasmo intorno alla squadra. Tanto che gli ultras della gradinata nord Diego Savelli lanciano l’ennesimo appello per la sfida di domani sera, invitando anche all’aperitivo delle 18 allo Scarlett Cafè. "Dopo la vittoria all’ultimo minuto di Legnago – scrivono – venerdì sera invitiamo tutti i pontaderesi a sostenere i granata nella prima uscita stagionale nella nostra casa per portare i ragazzi alla conquista dei primi 3 punti casalinghi. Coloriamo il nostro settore e cantiamo fino alla fine per portare la squadra alla vittoria!". A fianco delle vicende puramente calcistiche, fanno poi da cassa di risonanza una serie di iniziative promosse dal club pontederese. Una è partita martedì sera, ed è la trasmissione televisiva Pontedera cuore granata, condotta da Maurizio Bolognesi, direttore di Radio Bruno, che andrà in onda ogni martedì alle 22,30 su 50Canale. L’altra è di ieri pomeriggio, ed è l’installazione, già annunciata da giorni, dell’official store granata sul Piazzone, realizzata grazie all’interessamento dell’associazione no profit Pontedera cuore granata e del suo presidente Luca Signorini. Il box non è ancora funzionante (lo sarà tra una quindicina di giorni) e sarà un utilissimo punto di ritrovo per i tifosi per acquistare, ad esempio, i biglietti per le partite, anche quelli per le gare esterne, partecipare alle trasferte in pullman e comprare materiale, abbigliamento e gadget originali del Pontedera. E domani per la sfida contro la Ternana, in tutti i settori del Mannucci, i tifosi troveranno pannelli digitali dotati di QR code attraverso i quali sarà possibile accedere a tutte le match news e ad un editoriale dedicato sulla giornata di campionato, direttamente sul proprio dispositivo. "Questa introduzione – motiva il Pontedera - rappresenta un passo avanti nell’impegno dell’Us Città di Pontedera verso la sostenibilità, eliminando il consumo di carta e riducendo il nostro impatto ambientale. Un progetto che si allinea con la visione di sostenibilità promossa dalla Lega Serie C e dal suo presidente Matteo Marani". Quanto al calcio mercato, che si conclude dopodomani, dopo il passaggio a titolo definitivo dell’attaccante under Selleri al Potenza, l’unica altra operazione di cessione riguarderà Paudice, anche lui attaccante, ma over. Sulle altre posizioni il presidente Simone Millozzi è chiaro: "Tutti i calciatori in organico resteranno a disposizione di Agostini".

Stefano Lemmi