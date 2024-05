Pontedera, ecco la lista Puccinelli: "Crescita di un cantiere politico"

Davanti ad oltre 120 persone, durante una serata conviviale al centro sportivo Bellaria, si è presentata alla città la lista Puccinelli per Pontedera che sosterrà la candidatura a sindaco di Matteo Franconi alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Punto di arrivo dopo mesi di attività e di lavoro per la crescita di questo "cantiere politico", che porta avanti l’esperienza civica che arriva dalla Lista Civica Indipendente, fondata nel 2009 da Mario Marianelli. Al "cantiere", condividendo finalità e visione politica di ascolto e servizio nei confronti di cittadine e cittadini, si sono unite anche forze politiche che hanno portato un importante contributo umano e di esperienza: Azione, + Europa, Italia Viva e Partito Socialista Italiano, che a livello locale hanno trovato una condivisione ed unità non comuni nel panorama politico presente". Ecco la lista dei 16 candidati: Gianni Bartoli, 54 anni, ingegnere ambito energie rinnovabili; Giulio Belcari, 49 anni, dipendente società distribuzione alimentare; Sofia Bertelli, 24, studentessa in giurisprudenza; Antonella Busdraghi, 69 anni, ex dirigente di azienda; Leonardo Carloppi, 56 anni, assistente amministrativo; Paolo De Bianchi, 59 anni, operatore spettacolo viaggiante; Monica Doni, 53 anni, impiegata; Andrea Fulceri, 32 anni, avvocato penalista; Tommaso Gabbani, 49 anni, imprenditore; Michele Pietro Gallo, 54 anni, operatore sanitario; Annalisa Laface, 47 anni, libera professionista; Chiara Menichetti, 46 anni, mediatrice familiare ed operatrice psicopedagogica ed etologia relazionale; Federico Orsini, 52 anni, ingegnere civile e presidente uscente Consulta Centro città Stazione; Alessandro Puccinelli, 55 anni, imprenditore, vicesindaco uscente; Mara Rocchi, 63 anni, operatrice sanitaria in pensione e Filippo Chelli, 36 anni, socio e membro di cooperativa.