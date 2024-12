Pontedera, danneggia opera di Baj. Denunciato un 23enne

Pontedera (Pisa), 7 dicembre 2024 – Un atto vandalico per futili motivi. Ancora un vandalo in centro a Pontedera senza motivo (ammesso che mai ci sono giustificazioni per atti di questo genere...). E’ un giovane italiano di 23 anni l’autore del danneggiamento dell’opera artistica di Enrico Baj installata di fronte al palazzo comunale. E’ stato identificato dalla polizia locale con indagini compiute anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando testimoni. L’atto vandalico ha causato un danno di circa 1.000 euro. Il 23enne è stato denunciato alla Procura della repubblica di Pisa per il reato di danneggiamento aggravato (articolo 635 del codice penale) che prevede pene fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 10.000 euro.

“Ringrazio gli agenti per il loro tempestivo lavoro investigativo che ha portato in pochi giorni all’identificazione del responsabile – le parole del comandante della polizia locale Francesco Frutti – Questo episodio conferma l’importanza della presenza capillare delle forze dell’ordine e della tecnologia a tutela del nostro patrimonio e della sicurezza urbana”. Lo scorso anno, sempre durante il periodo delle festività natalizie, il precedente vandalismo. Allora contro le luminarie natalizie. E anche lo scorso anno, in pochissimo tempo, l’autore era stato scoperto e denunciato dalla polizia locale di Pontedera.

“Questi risultati sono la dimostrazione dell’attenzione costante che il nostro corpo di polizia dedica alla tutela della città, sia nelle sue manifestazioni artistiche che nelle tradizioni condivise dalla comunità”, conclude il dirigente Francesco Frutti. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ribadisce il proprio impegno nel preservare le opere d’arte e le installazioni pubbliche, simbolo dell’identità e della cultura del territorio, e invita tutti i cittadini a contribuire al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio comune”.