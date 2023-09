Pontedera, Assemblea pubblica per il futuro del quartiere Stazione

Dalla costruzione della caserma dei Carabinieri in zona stazione al nuovo terminal degli autobus ed in generale tutti i programmi di riqualificazione urbana previsti per il centro. Si parlerà di tutto questo e non solo domani sera all’assemblea pubblica indetta dalla Consulta Centro Città Stazione alle ore 21.15 al Centro Sete Sois Sete Luas di viale Rinale Piaggio. Il tema della serata è un confronto su presente e futuro del quartiere Stazione alla presenza del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, e di alcuni esponenti della giunta comunale. Un’occasione per tutti i cittadini che vorranno partecipare di intervenire, segnalando al primo cittadino o agli assessori problematiche, proposte o segnalazioni. "La Consulta – specifica il presidente Federico Orsini – auspica la massima partecipazione degli abitanti del quartiere, nello spirito di partecipazione democratica e sussidiarietà orizzontale che la anima".