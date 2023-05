Ponte “sospeso“ di Isola Interpellanza al sindaco

"A che punto sono i rapporti interistituzionali tra i Comuni di San Miniato e di Empoli, l’amministrazione provinciale di Pisa e l’Area Metropolitana Fiorentina, necessari per procedere al rifacimento del ponte". Lo chiede CambiaMenti con un’interpellanza al sindaco di San Miniato circa il percorso per la costruzione del nuovo ponte a Isola. Il gruppo di oppsizione guidato da Manola Guazzini chiede anche "se siano state avviati, e in caso affermativo a quale livello siano, i lavori di progettazione;se siano state avviate, e a quali risultati abbiano portato, le operazioni di reperimento delle risorse finanziarie". Questo alla luce del fatto che il prossimo 29 ottobre scadrà il termine del collaudo previsto per il ponte dell’Isola. E alla luce del fatto cheil collaudo riguarderà evidentemente la struttura del ponte attualmente esistente, dal momento che oggi non risultano lavori nemmeno iniziati per il rifacimento. lavori che furono decisi fin dal 2018 e inseriti nei piani delle opere pubbliche per il 2022-2024 e per il 2023-2025.