"Ponte pericoloso, va allargato". Appello della Giannelli alla Provincia

Un Sos che la leader dell’opposizione Nadia Giannelli invia al presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori, in una lettera che mette a fuoco la questione del ponte sulla strada provinciale della Camminata. Siamo nel centro abitato della frazione di Montecatini Valdicecina. Per la capogruppo del centrosinistra, "l’attuale amministrazione comunale non ha rivolto alcuna attenzione verso l’annosa pericolosità che riveste il ponte, nel cercare una soluzione valida, sia per affrontare ed eliminare gli attuali problemi di sicurezza, che per favorire il transito pedonale data la ristrettezza del piano carrabile". Giannelli propone un piano di intervento per un ponte che da anni è al centro di problematiche di sicurezza. "Sulla base delle richieste che mi sono state suggerite da alcuni abitanti e sulle informazioni che ho raccolto, credo che si debba procedere in primis alla ricerca del vecchio progetto di ricostruzione e verifica della stabilità delle basi e delle varie arcate - sottolinea la capogruppo nella lettera al presidente Angori - il ponte fu fatto saltare nel corso dell’ultima guerra dai tedeschi nel giugno del 1944, ricostruito poi negli anni Cinquanta e successivamente non sono stati rilevati interventi manutentivi di rilievo". Il piano carrabile è molto stretto ed ostacola lo scambio di auto e mezzi pesanti ed il passaggio dei pedoni. Da considerare che la strada della Camminata è l’unico percorso per passeggiate nella frazione di Ponteginori. La precedente amministrazione di centrosinistra - ricorda Giannelli - aveva fatto commissionare un progetto per la messa in sicurezza del ponte.

"Da quanto mi risulta c’è la possibilità di allargare il ponte ampliando il piano di percorrenza stradale e poter così realizzare anche un accesso per la viabilità pedonale - riprende la lettera di Giannelli al presindente Angori - A tal proposito, dalla precedente amministrazione comunale era stato commissionato un progetto per la messa in sicurezza del ponte e per la realizzazione di un percorso pedonale e di illuminazione. Il progetto è costato 15mila euro e il costo per la sua realizzazione si aggirerebbe intorno agli 800 mila euro. Sarebbe quindi necessario - conclude la capogruppo di opposizione, in un chiaro invito a Comune e Provincia - ricercare la copia di questo progetto e dare finalmente avvio ai lavori al ponte di Ponteginori".