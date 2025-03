Ponte di parole. Quarta edizione

Oltre 60 eventi, più di trenta realtà culturali del territorio coinvolte e un cartellone che si articolerà su venti luoghi diversi della città. Sono solo alcuni dei numeri di Ponte di Parole, in programma nei giorni dall’8 al 13 aprile a Pontedera. Quarta edizione del festival letterario diffuso dedicato ai libri e declinato in incontri con gli autori, ma anche laboratori, letture e confronti. La prima novità di quest’anno è l’aumento della durata temporale dell’iniziativa, che si spalmerà su sei giorni. "Una scelta ben precisa - dice l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori - che va nello spirito di creare una rassegna a tutto tondo, in stretta sinergia con la città, praticamente per una settimana intera". Il programma dettagliato è pubblicato sulla pagina dedicata del sito del Comune di Pontedera, con tutti gli eventi in programma. Tra gli autori presenti Maria Grazia Calandrone, Fabio Genovesi, Simohameed Kaabour, Alberto Lot, Dacia Maraini, Piero Marrazzo, Annalisa D’ambrosio, Tommaso Greco, Giulio Mozzi. E ancora Giulia Moscatelli, Christian Raimo, Saverio Tommasi, Valerio Aiolli, Luca Crescenzi, Michele Dantini, Marcello Fois, Alberto Grillo, Francesco Niccolini. Gli scrittori che hanno aderito sono in totale 36, "Per una kermesse - spiega Mori - che ha fatto della qualità la sua cifra stilistica e che mette a sistema la qualifica di Pontedera città che legge con contenuti e iniziative rilevanti. Ci sarà un coinvolgimento totale di librerie e associazioni del territorio sono previsti laboratori, spettacoli teatrali, concerti, film a tema, la mostra fotografica, una esposizione artistica, eventi per bambini".