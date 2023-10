Ponsacco, torna il Circolo dei giovani lettori

Torna a Ponsacco il circolo letterario pensato per i giovanissimi. Incontri mensili rivolti ai ragazzi delle scuole medie e dell’ultimo anno delle elementari. Un’idea nata da Ileana Cozzolino e Agnese Liccardo che ha visto la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ponsacco. "A febbraio abbiamo iniziato questo progetto sperimentale al quale hanno aderito diversi ragazzi delle scuole medie – raccontano le ideatrici –. Visto il successo, abbiamo pensato di allargarlo anche agli studenti delle quinte elementari. L’idea è nata dal confronto con le insegnanti e dalle difficoltà che hanno i ragazzi a leggere e a capire ciò che hanno letto. Così abbiamo pensato a un modo per avvicinarli ai libri. Grazie al Comune per il sostegno e a Talea per l’ospitalità".

Una volta al mese il club si darà appuntamento al circolo Toniolo per discutere delle letture fatte. Ci saranno poi delle presentazioni che vedranno ospiti anche alcuni autori. Si comincia domenica 22 ottobre alle 17.30 al circolo Toniolo di Ponsacco. "Un percorso nato in maniera spontanea – commenta l’assessora all’istruzione e alla cultura Stefania Macchi –. È stato bello vedere tantissimi ragazzi avvicinarsi alla lettura".