Ponsacco, indiscrezione politica. Migliarini candidato sindaco Pd

PONSACCO

Il Partito Democratico avrebbe scelto il candidato sindaco per le elezioni Comunali di giugno 2024. Si tratterebbe di Angelo Migliarini, presidente della Fondazione Charlie e tra i fondatori di Charlie Telefono Amico, servizio che dal 1990 opera a supporto delle persone più fragili e "ascolta il sommerso". La notizia della candidatura di Migliarini circola da giorni nella cittadine del mobile che ha oltre 15mila abitanti e quindi non rientra nei Comuni dove è possibile la terza candidatura dei sindaci al secondo mandato come Francesca Brogi. Secondo quanto si apprende la candidatura di Angelo Migliarini a sindaco di Ponsacco per il Pd dovrebbe essere ratificata a breve dall’assemblea ponsacchina del Partito Democratico.