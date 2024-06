Pomarance, ecco la giunta. Gistri è la vicesindaca

Primo consiglio comunale per la neonata legislatura che si apre nel Comune di Pomarance, dopo la vittoria del sindaco Graziano Pacini (Sinistra Italiana, Pd, Psi) contro l’avversario civico Leonardo Fedeli. Ecco la composizione della giunta: il sindaco Pacini terrà in pugno le deleghe a personale, protezione civile, trasporto pubblico locale, oltre alle deleghe delle società partecipate Ges e Cosvig. Giulia Gistri ricoprirà il ruolo di vice sindaco con le deleghe a cultura, beni culturali, turismo e associazioni, biblioteche e archivi e intercultura. Per Anna Bertini, ecco le deleghe a istruzione e trasporti scolastici, sociale e relative associazioni, immigrazione, sanità, politiche abitative e politiche per la pace, mentre Diego Gucci coprirà le caselle di lavori pubblici e sport. Giacomo Fabiani (fratello dell’ex assessore e vice sindaco civico Nicola Fabiani, ndr) sarà assessore con deleghe al Suap, commercio, artigianato, attività produttive e associazioni, manutenzioni, viabilità e consorzi stradali, decoro urbano e risorse idriche. E ancora, ecco la distribuzione delle deleghe ai consiglieri di maggioranza: Marco Garfagnini sarà capogruppo di maggioranza con deleghe a bilancio, urbanistica, digitalizzazione comunale e comunità energetica, Benedetto Randazzo sarà consigliere delegato all’Unione Montana e si occuperà di ambiente e prevenzione sul territorio. Annetta Lai avrà le politiche agricole, lo sviluppo sostenibile, la delega al Gal Terre Etrusche, il decoro urbano e le associazioni di Micciano, Libbiano e Montegemoli, mentre per Giulia Franchi politiche giovanili, decoro urbano e associazioni di Serrazzano e Lustignano.

E giungono le prime linee di governo del sindaco: "Sono state date indicazioni per incrementare la progettualità, così da intercettare eventuali finanziamenti nazionali ed europei, nonché per attuare le necessarie assunzioni operative per rivitalizzare la capacità manutentiva interna dell’ufficio tecnico. Si punta nel complesso a 5-6 nuovi dipendenti in tempi brevi, con l’obiettivo di fare nuovi affiancamenti formativi con i dipendenti di prossimo pensionamento".

