Due giorni immersi nel Tibet. Al via il festival all’istituto di Pomaia. Cibo, film, meditazione e incontri

Pomaia (Pisa), 9 settembre 2023 – Prenderà il via all’istituto buddhista Lama Tzong Khapa di Pomaia, nel Pisano, la terza edizione del festival del Tibet. Un’occasione unica, oggi e domani, per conoscere da vicino il Tibet, la sua recente storia travagliata, la sua bellezza e il suo prezioso patrimonio di saggezza attraverso un ricco calendario di eventi. Ospite d’onore del festival sarà, domani, Jetsun Pema, sorella di Sua Santità il Dalai Lama conosciuta come Amala, o ‘Madre’ dalle migliaia di bambini che sono cresciuti al Tibetan Children’s Village.

Stasera alle 21 verrà proiettato il docufilm di Geleck Palsang ‘Amala’, dedicato alla vita di Jetsun Pema, presentato il 5 settembre in anteprima italiana alla mostra internazionale del cinema di Venezia. Il film, incentrato sulla figura della ‘Madre’ del Tibet, offre anche una panoramica sullo stato dell’istruzione in Tibet. Dopo la morte della sorella, Amala si occupò dell’asilo per i bambini tibetani rifugiati in una piccola città dell’India settentrionale. Sotto la sua guida, l’asilo si è trasformato in una delle scuole per rifugiati tibetani di maggior successo: le scuole del Tibetan Children’s Village.

E proprio il Dalai Lama, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera all’istituto di buddhismo tibetano più importante d’Europa in occasione del festival: "Saluto calorosamente l’istituto Lama Tong Khapa - si legge nella missiva del Dalai Lama - e tutti i partecipanti al terzo Festival del Tibet che si svolge a Pomaia in Italia. Fin dalla mia prima visita all’istituto ho notato con piacere che avete sempre messo in pratica i suggerimenti per renderlo un vero centro di apprendimento del Buddhismo Tibetano, compreso l’aspetto culturale".

Una due giorni scandita da insegnamenti con i Lama tibetani, incontri di meditazione, presentazione di libri, conferenze e mostre fotografiche, proiezione di film, cucina e street food tibetano, workshop, stand e laboratori dedicati all’arte buddhista tibetana. L’istituto metterà a disposizione dei tour guidati nei pomeriggi del festival: un viaggio che consentirà di scoprire ruote di preghiera, stupa, bandierine tibetane che cavalcano il vento, il ‘Buddha della Compassione’ che proviene dal set del film Kundun di Martin Scorsese. Sarà possibile approfondire la storia dell’istituto nato nel 1976 e visitare i suoi luoghi spirituali. il tour darà ai visitatori anche la possibilità di capire gli insegnamenti del buddhismo tibetano.