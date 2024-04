Poderi e case dell’Asl all’asta. Ecco i dettagli

All’asta beni dell’Asl Toscana Centro nel Comune di San Miniato e non più strategici per l’azienda: terreni agricoli, fabbricato principale, realizzate in muratura, fienili e resede di pertinenza, tutti edificati all’inizio del secolo scorso. In particolare i tre immobili rurali sono stati inclusi nel piano delle alienazioni con il quale l’azienda sanitaria spera di fare cassa per valorizzare il patrimonio in uso. Nel caso di San Miniato all’asta, separatamente, finiscono l’ex Podere Rio in via Montanelli al civico 8, l’ex podere Giardino I in via Cavane 117 e l’ex podere Giardino III sempre in via Cavane ma al 119. Oggi tutti e tre i fabbricati sono abbandonati da anni. L’aggiudicazione – secondo quanto stabilito nell’avviso – avverrà con il criterio del miglior prezzo a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ovvero il prezzo più elevato, purché almeno pari a quello posto a base d’asta, formulata secondo quanto previsto nel disciplinare. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 17 maggio. L’asta pubblica si svolgerà il 23 maggio. All’asta ci sono Podere Rio in via Montanelli, l’ex podere Giardino I in via Cavane e l’ex podere Giardino III. Per il casale a La Catena, la superficie lorda del fabbricato principale è di 356 metri quadri, mentre il fienile è di 137 metri quadri, con 1.418 metri quadri di resede di pertinenza e 2.9106 metri quadri di terreni agricoli annessi. Nel caso del podere Giardino, invece, la superficie lorda del primo lotto è di 630 metri quadri più un lotto staccato. Il valore totale dei beni all’asta supera i 600mila euro. Tutte le info sul sito di Asl Toscana Centro.