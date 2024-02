"Plasmami sei tu la cura". Fgl Zuma in campo per donare

Domenica le giocatrici della Fgl-Zuma, in occasione della gara casalinga contro Pomezia in programma alle 17.30, si riscalderanno indossando magliette "speciali" per promuovere la donazione del plasma sostenendo l’iniziativa "Plasmami, sei tu la cura". Quest’anno la squadra biancoblu si schiera a fianco dell’Associazione Cidp Italia Aps, della fondazione "Un passo per te" e dei Fratres Donatori di Sangue. Queste realtà si occupano della ricerca su tutte le malattie neuromuscolari e sensibilizzare il maggior numero di persone è l’obiettivo delle atlete, da sempre abituate a fare squadra, stavolta più che mai per una buona causa. Le magliette saranno regalate al pubblico al termine della gara e saranno presenti anche alcuni responsabili delle associazioni con materiali illustrativi e gadget, utili per chi vorrà conoscere meglio la realtà della donazione di plasma, accessibile a tutti. "L’obiettivo è far conoscere i benefici vitali che il plasma ha su pazienti affetti da queste malattie – spiegano i responsabili - per donare il plasma è sufficiente sottoporsi a un semplice prelievo La donazione: è "leggera" per l’organismo perché non comporta un abbassamento dell’emoglobina nel sangue ed è indicata anche per le donne, che generalmente presentano livelli più bassi degli uomini e per gli sportivi perché la donazione non inficia sulla prestanza sportiva".