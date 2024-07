Più pediatri per l’ospedale. Appello al difensore civico

A rinvigorire la questione, peraltro mai sopita, dei tagli subìti alla pediatria ospedaliera, ci ha pensato un atto presentato dal gruppo Lega in Regione che non ha trovato terreno fertile tra gli scranni di maggioranza. "Con specifico atto, presentato nell’ambito della presentazione del nuovo piano socio-sanitario, abbiamo voluto accentrare la nostra attenzione sull’ambulatorio pediatrico presente all’ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra - afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega. Pensiamo che, vista l’importanza del servizio assistenziale, sia doveroso aumentare le ore in cui sono presenti gli specialisti per dare un servizio ancora più efficiente alle famiglie volterrane". Meini rammenta le battaglie partire dal territorio per aumentare la presenza ospedaliera del pediatra. "A più riprese, tra l’altro, associazioni del territorio, la Pro Loco e le forze di minoranza in Comune avevano sollecitato una maggiore e continuativa presenza di pediatri nella struttura ospedaliera".

E poi, l’epilogo durante l’assise regionale. "La nostra richiesta, quindi, ci sembrava di assoluto buonsenso, ma la maggioranza non ha mostrato la nostra stessa sensibilità, respingendo il nostro atto - sottolinea la rappresentante della Lega. Ad ogni modo, continueremo a fare da pungolo, affinché i volterrani possano avere, nel complesso, un’assistenza sanitaria che sia più completa possibile". Dal colle etrusco, anche a fronte dell’atto della Lega rigettato dalla maggioranza del governo regionale, ecco spalancarsi un secondo fuoco di fila, perché l’associazione Sos Volterra, da anni impegnata soprattutto sul fronte sanitario, fa planare una lettera sulla scrivania del difensore civico regionale proprio sulla faccenda della pediatria. Sos chiede al difensore civico, Lucia Annibali, un incontro urgente. "Siamo a chiedere un incontro urgente, perché riteniamo seriamente messo in discussione il diritto alla salute dei bambini nel nostro territorio, a seguito di scelte scellerate che nel tempo hanno visto depotenziare e disarticolare il servizio pediatrico presente in ospedale - recita la missiva - Ad oggi il servizio è stato ridotto in forma ambulatoriale e ad un recente intervento politico di Elena Meini, consigliere regionale, teso a chiedere l’ampliamento dell’orario di servizio, è stato ribadito il no secco da parte della maggioranza al governo della Regione. Come associazione avevamo chiesto ed ottenuto un’audizione in consiglio regionale sul tema e ci era stato promesso un approfondimento, ma poi non abbiamo saputo più niente". Richiesta rimasta lettera morta.

