Più investimenti su sport e trasporti. E arriva anche il padel

POMARANCE

Novità in arrivo per la piscina geotermica, le navette e per il trasporto pubblico nel Comune di Pomarance. Gli investimenti più robusti riguardano la costruzione di un campo da padel (400 mila euro) e il trasporto pubblico dalla Valdera a Pomarance per agevolare gli studenti che intendono frequentare l’Itis Santucci. L’attenzione della giunta guidata dal sindaco Graziano Pacini è rivolta al completamento dei lavori alla piscina geotermica di Larderello, con I’impegno, "che riteniamo plausibile - dice il primo cittadino - di poterla consegnare a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2025-2026". La giunta annuncia l’avvio di un sistema di navetta per agevolare i fruitori della piscina, del cinema di Larderello e di altri eventi in zona.

A questi indirizzi, "si aggiunge un impegno straordinario del nostro Comune per i prossimi anni, sia nel potenziamento dei trasporti delle scuole dell’obbligo, con risorse per circa 20 mila euro - riprende il sindaco Pacini - sia nell’investimento corposo di circa 100 mila euro all’anno per i prossimi anni scolastici a partire da settembre 2025, per l’istituzione di una linea di collegamento tra la Valdera e Pomarance per assicurare e agevolare il maggior numero di frequenze all’istituto tecnico industriale Santucci, considerato anche dal sistema produttivo del territorio una fonte di formazione specialistica con enormi opportunità di lavoro. Nel bilancio comunale del prossimo anno prevediamo la ristrutturazione della pista di atletica dello stadio comunale e la costruzione di un campo da Padel. per un investimento complessivo di oltre 400 mila euro".