Pierpaolo Guerrini e il viaggio di "Friends"

"Quella di oggi (ieri) è stata una giornata incredibile, ho visto tutti gli amici di sempre nel mio studio, con persone venute da lontano e abbiamo suonato brani in acustico e condiviso momenti davvero belli". Esce questa mattina in tutti gli store digitali "Friends", il primo album di Pierpaolo Guerrini, il compositore, produttore e ingegnere del suono che nel suo Ppg Studios di Santo Pietro Belvedere ha partorito un progetto discografico ricco di collaborazione di altissimo livello internazionale.

Ieri pomeriggio la presentazione con gli amici di sempre, artisti di altissimo livello internazionale come Hauser, Stephan Moccio, Andrea Griminelli, Alessandro Martire, Stefano Cocco Cantini, i Carisma e il grande amico Andrea Bocelli, con cui Guerrini collabora da anni. Per Pierpaolo Guerrini è stata l’occasione di festeggiare i suoi 30 anni di carriera nel mondo della musica. "Friends" è un concentrato di composizioni che spaziano tra vari generi musicali, con brani strumentali nei quali partecipano amici con cui Pierpaolo ha collaborato direttamente e indirettamente nel corso della sua carriera. Dopo aver lavorato a vari progetti come compositore, producer e ingegnere del suono, Guerrini nel tempo della pandemia ha trovato il tempo per dedicarsi a questo progetto, tutto suo.

Mosso dalla libertà di sperimentare vari generi musicali per mostrare, a livello sonoro, le diverse potenzialità raggiungibili grazie a tutta l’attrezzatura a disposizione del Ppg Studios. Un disco che accoglie, amplifica e riunisce diverse sensibilità, esperienze, professionalità e stili, un lavoro che mette al centro la grande qualità audio e la tecnica di esecuzione e di ripresa. Una raffinata produzione che unisce il mondo elettronico alla musica classica, scoprendo a tratti il lato più dinamico ed in altri più etereo, profondo e d’atmosfera.

Un viaggio musicale e personale di tutti i partecipanti in luoghi del cuore e della mente vicini e lontani, conosciuti e ignoti, un’avventura corale che mira a coinvolgere l’ascoltatore in atmosfere che possano accompagnare riflessioni, liberare emozioni, in un mondo sonoro che imbastisce storie e che invita a raccontare e immaginare la propria.

Luca Bongianni