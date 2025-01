Picchia e minaccia la compagna incinta al terzo mese, denunciato

Volterra (Pisa), 7 gennaio 2025 – Botte e minacce alla compagna incinta al terzo mese. Accade a Volterra, dove un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. La donna ha sporto denuncia per aggressioni fisiche e minacce di morte subite tra il 30 dicembre e il 1 gennaio presso la loro abitazione a Firenze.

Secondo quanto ricostruito, le aggressioni sarebbero state scatenate da motivi di gelosia. La vittima, a seguito delle violenze subite, si è recata presso l'ospedale di Pontedera dove i medici le hanno riscontrato lesioni tali da richiedere sette giorni di prognosi. Contestualmente, è stato attivato il codice rosso, la procedura d'urgenza prevista per i casi di violenza domestica e di genere.

L'attivazione del codice rosso ha comportato la richiesta di emissione di un divieto di avvicinamento nei confronti dell'aggressore, al fine di proteggere la donna da ulteriori possibili atti di violenza.