Piazza Garibaldi, ripartono i lavori: "Una revisione per risparmiare"

CASTELFRANCOA breve riprendono i lavori in piazza Garibaldi. Si tratta dell’intervento relativo al secondo lotto, progettato e finanziato dalla precedente amministrazione, che prevede la realizzazione del chiosco e dei bagni pubblici nel quadrilatero della piazza che attesta su via De Gasperi con la realizzazione del muretto perimetrale dello stesso spazio verde, l’illuminazione e l’arredo. "I lavori sono stati affidati all’impresa e inizieranno a breve – spiega la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – La data precisa non c’è ancora ma sicuramente prima dell’inizio della primavera. Sui tempi di inizio incide anche le condizioni meteo".

La giunta guidata dal sindaco Fabio Mini sta valutando come completare l’intervento sulla piazza. Perché i lavori relativi al chiosco e ai bagni pubblici non sono quelli conclusivi. Secondo il progetto originario della giunta Toti, infatti, il terzo e ultimo lotto avrebbe dovuto prevedere la sistemazione finale del verde e del selciato del viale perimetrale della piazza, l’installazione dei giochi per i bambini e la risagomatura del lato asilo con la realizzazione di stalli per la sosta a pettine e non più lungo la strada e cil conseguente arretramento di alcuni metri della piazza.

"Su questo stiamo ragionando perché l’ultimo lotto non ha un finanziamento e la nostra intenzione è di spendere meno – spiega ancora la vicesindaca Ghiribelli – Una delle ipotesi potrebbe essere quella di mantenere il è parcheggio come è ora, senza toccare il filare di tigli e completare l’intervento portando a termine i lavori per una piazza bella e fruibile". Il taglio non dovrebbe riguardare lo spazio giochi per i più piccoli.

