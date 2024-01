Piazza, fine lavori a maggio. Da giugno secondo cantiere

CASTELFRANCO

I lavori del primo lotto della manutenzione e messa in sicurezza di piazza Garibaldi a Castelfranco stanno arrivando a conclusione per una spesa di 305mila euro (un contributo Pnrr pari a 275.000 euro e 30.000 euro coperti finanziariamente da contributo ministeriale). "Nelle prossime settimane la piazza sarà arricchita con nuovi elementi, a partire dalle nuove piante che saranno messe a dimora in sostituzione dei pini pericolosi rimossi – le parole del sindaco Gabriele Toti – L’obiettivo è concludere questa fase dei lavori in modo da rendere fruibile la nuova piazza per il giorno del Palio dei Barchini il 26 maggio".

Il secondo lotto dei lavori dovrebbe iniziare a giugno. il Comune ha approvato il progetto "Una piazza resiliente per Castelfranco-riqualificazione area commerciale di piazza Garibaldi e piazza XX Settembre" per un importo di 250mila euro (200mila di risorse regionali nell’ambito degli interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio nonché a sostegno della riqualificazione dei Ccn e 50.000 con risorse comunali). Prevista l’istallazione di rastrelliere per biciclette e la realizzazione di un chiosco con pergolato.

"Per l’arredo urbano della piazza si cercherà di riutilizzare elementi il cui stato di manutenzione risulti tale da consentirne, previo specifico trattamento di pulizia e restauro, il recupero – ancora Toti – In particolare saranno recuperate le panchine in legno, oltre eventualmente ai cartelloni per l’affissione di locandine e manifesti. Il progetto prevede la realizzazione di una pavimentazione drenante adiacente al chiosco in analogia con la nuova pavimentazione della piazza appena realizzata in cemento architettonico. A delimitare parzialmente le aree verdi al centro della piazza è prevista la realizzazione di alcuni muretti larghi 50 centimetri che possono costituire anche una seduta". Tre le rampe di accesso alla piazza nell’ottica di collegarla al centro storico e a piazza XX Settembre.

"La Piazza Nova prende forma – conclude il sindaco Toti – I percorsi pedonali sono stati messi in sicurezza e già da adesso l’immagine della piazza è cambiata. Uno spazio pubblico aperto, riqualificato e valorizzato nella sua funzione di socialità. A questi due lotti di lavori ne seguirà un terzo, e ultimo, da 615.000 euro, per il quale stiamo cercando il finanziamento".