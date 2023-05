Piazza del popolo, polemica rovente "Siamo pronti anche alle barricate"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Comune e Confcommercio di nuovo ai ferri corti. Il duello è su piazza del popolo e sul progetto di qualificazione. Giovanni Mori, presidente di Confcommercio San Miniato attacca: "La piazza verrà completamente ripavimentata, e sulle riqualificazioni noi come Confcommercio siamo sempre stati favorevoli – dice –. Sinceramente, dopo tutto il tempo trascorso, ci aspettavamo qualcosa di più, considerando che piazza del Popolo non è una piazza come un’altra. Comunque, il punto dolente riguarda soprattutto il commercio in orario diurno".

"Nel progetto esecutivo che ci ha mostrato il sindaco Giglioli è infatti prevista la cancellazione di tutti i parcheggi, a parte pochissimi di cortesia – prosegue Morti – . E’ chiaro che se così fosse, i danni per tutte le attività dell’area sarebbero notevoli, come dimostrano le esperienze negative in altri territori. In pochi faranno duecento metri a piedi per fare colazione, prendere un caffè, andare in farmacia o in merceria o nei negozi di abbigliamento e accessori. Il rischio concreto è quello di far morire molte attività, in particolare quelle di vicinato". Poi l’affondo: "Noi faremo le barricate per evitare di cancellare questi parcheggi che sono preziosissimi per il tessuto commerciale non solo della piazza, ma di San Miniato. Un impatto che prevediamo devastante, sicuramente peggiore dei lavori di via Ser Ridolfo, e questa sarebbe la peggiore eredità del mandato di Giglioli sindaco - le parole di Luca Favilli, responsabile territoriale di Confcommercio –. Mi auguro che, anche alla luce della reazione di dissenso dei commercianti, il progetto possa essere rivisto e soprattutto che la dotazione dei parcheggi sulla piazza sia mantenuta invariata".

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino. " Verranno tolti i parcheggi così come li conosciamo oggi, è vero, ma, contestualmente al progetto ne abbiamo presentato un altro in cui si evidenzia dove vogliamo andarli a recuperare, perché siamo ben consapevoli della necessità, per chi frequenta il centro storico, di venire e posteggiare, anche per brevi periodi, a ridosso delle attività commerciali – precisa Giglioli – -. L’amministrazione, come sempre è stato, è comunque a disposizione per ascoltare le richieste e le necessità che dovessero ulteriormente aggiungersi a quelle già emerse, nell’ottica del miglioramento di uno spazio che, ne siamo certi, sarà il vero valore aggiunto del nostro centro storico".