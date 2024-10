"Piaggio riduce l’occupazione stabile"

PONTEDERA

"La Piaggio ha messo in cassa integrazione diverse centinaia di operai da fine luglio, il giorno dopo in cui è finito il contratto di alcune centinaia di lavoratori precari. La cassa è proseguita poi quasi ininterrottamente fino ad oggi. La previsione di ripresa attività e fine cassa integrazione dovrebbe essere il 21 ottobre. La Piaggio ha annunciato che, a partire dallo stesso 21 ottobre, è previsto un incremento produttivo con catene di montaggio che andranno a due turni. Per questo saranno assunti centinaia di lavoratori con contratti a termine. Quindi da un giorno all’altro si passa da un fermo totale a un “improvviso” aumento produttivo, fatto che ormai si ripete periodicamente da molti anni a questa parte". E’ l’attacco di firmato dai delegati Rsu SialCobas Piaggio che puntano il dito sull’uso dei contratti a termine.

"Questa è la strategia della Piaggio, con il sostegno delle istituzioni e della maggior parte delle organizzazioni sindacali – spiega il sindacato – . Strategia che prevede:  stagionalizzazione della produzione,  diminuzione dell’occupazione stabile e precarizzazione del lavoro, uso dell’Inps come bancomat per portare avanti questi obiettivi e nello stesso tempo ridurre i costi salariali e di magazzino". Infine il dito puntato sulla Cigo in Piaggio: "è diventata strutturale, ogni anno per alcuni mesi, dovuta, come precisato, ad una precisa volontà aziendale di stagionalizzare la produzione".