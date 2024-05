Petrucci: "Casa di comunità. Lavori fermi, manca progetto"

SANTA CROCE

"I lavori al distretto socio-sanitario che diventerà Casa di comunità di Santa Croce purtroppo sono già fermi. Il cantiere è iniziato il 9 novembre scorso, ma dopo sei mesi non c’è il progetto approvato. Infatti, anziché ristrutturare la palazzina che dovrà ospitare gli ambulatori la Usl sta valutando di abbatterla e ricostruirla nuova. Se così sarà, a parte prendere atto che siamo in emergenza e ritardo, ritengo che sia necessario prevedere un ampliamento della stessa, per evitare che si costruisca una struttura troppo piccola". Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che ha effettuato un sopralluogo al distretto di via Mainardi. "Con il passare del tempo i costi lieviteranno, inoltre cittadini e operatori sanitari sono costretti a usufruire di una struttura inadeguata con spazi che rendono difficile l’erogazione dei servizi – aggiunge Petrucci – Per il progetto sono stati stanziati 2,4 milioni di euro, di cui 500mila euro provenienti dalle risorse del Pnrr. Siamo di fronte alla ennesima prova del fatto che i soldi arrivano in Toscana ma vengono spesi male. Vigileremo e presenteremo una interrogazione regionale in merito".