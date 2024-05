"Per un’altra Montopoli". La lista di centrodestra

MONTOPOLI

"La nostra squadra è determinata a cambiare il nostro territorio, confrontandoci costantemente con i cittadini per farli sentire parte integrante delle decisioni". Con queste parole Silvia Squarcini, candidata sindaca della lista di centrodestra "Per un’altra Montopoli" ha presentato i candidati alla carica di consigliere comunale. Sono dieci uomini e sei donne. Tra i temi trattati durante l’incontro per svelare i nomi dei candidati e la presentazione del comitato elettorale, Squarcini ha parlato di vari temi che in questi giorni sta proponendo alla cittadinanza anche sui suoi canali social. Tra questi la scuola di Capanne. "Nel nostro programma troverete anche l’ ex scuola di Capanne, ormai inagibile – le parole della candidata sindaca del centrodestra – Abbiamo optato diverse soluzioni per ridarle nuova vita, crediamo che sia importante anche parlarne con la popolazione per ascoltare i loro punti di vista. Come squadra, se andremo a governare il Comune, ci confronteremo con i cittadini". Un altro argomento è la manutenzione e valorizzazione dei monumenti.

La lista dei candidati al consiglio comunale è composta da Claudio Casalini, 55 anni, modellista, Giampiero Vitrano, 61 anni, responsabile ufficio tecnico settore meccanico, Andrea Giglioli, 52 anni, impiegato settore conciario, Paolo Battini, 62 anni ex direttore di produzione calzaturiero e piccolo imprenditore conciario, Edoardo Coltelli, 20 anni, studente, Anna Mallozzi, 64 anni, avvocato esperto nel diritto d’impresa,ristrutturazione aziendale, diritto societario e internazionale, Sara Sani, 40 anni, commessa, Cristiano Bertagni, 35 anni, macellaio, Lucrezia Marianelli, 25 anni, segretaria, Massimo Tesi, 71 anni, medico, Irene Salvadori, 49 anni, dirigente scolastico di scuole paritarie, Giovanni Storti, 70 anni, geometra libero professionista e impegnato nel volontariato, Lara Reali, 55 anni casalinga, impegnata nel volontariato, Calogero Alessi, 39 anni, militare, Giovanna Michelini, 66 anni, ex dipendente di banca, attiva nel volontariato, Marco Terreni, 67 anni, ex imprenditore nel settore meccanico.