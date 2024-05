“Per le vie del borgo“ torna e raddoppia le serate

Un luogo magico, dall’atmosfera da favola. Il centro storico di Santa Luce è pronto per una due giorni tutta da vivere tra cibo, musica e divertimento. “Per le vie del borgo” torna per una seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente. L’appuntamento è nel fine settimana 1 e 2 giugno, l’organizzazione segue le orme di “A piedi nudi Ecofestival”, storica manifestazione organizzata dal Circolo Arci Santa Luce per promuovere la cultura dell’ecosostenibilità. Obiettivo dichiarato, semplice quanto importante: far vivere il centro storico di Santa Luce. Il programma prevede cena in castello dalle ore 19, mercatini con produttori e artigiani, birra alla spina e vino locale, musica dal vivo.

Sabato 1° giugno dalle ore 18.30 musica con Fratres Acustic Duo che alle 21.30 lasceranno il palco ad Eleonora Vecchio e Fabrizio Brilli DUO acustico.

Domenica 2 giugno le strade e le piazze di Santa Luce si animeranno ai ritmi dei Moruga Drum, street percussion band che animerà vari punti del borgo. E ancora musica con The Groovest e le Sister G. "La prima edizione – spiega il presidente dell’associazione Filippo Mannari - è stata un esperimento, quasi una scommessa. E quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare, con due giorni di festa".