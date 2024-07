Per Gasperini è un vero rebus. Le richieste dei partiti e i posti limitati dalle quote rosa

La quadra dovrà essere (e sarà) trovata: bisogna capire come e soprattutto con quali persone. Sono giorni cruciali per la composizione della giunta di Ponsacco con alcune posizioni che si stanno definendo e altre che – sulla carta – appaiono difficilmente conciliabili. Al sindaco Gabriele Gasperini il compito non facile di trovare una sintesi. Uno dei punti cruciali è il "disposto combinato" fra le posizioni irremovibili dei partiti di centrodestra (ammesso che in politica ciò che è irremovibile oggi domani può non esserlo), il ruolo di Civitas Ponsacco (Samuele Ferretti) e le quote rosa. Proviamo a riassumere in modo chiaro.

La posizione di Fratelli d’Italia – ribadita anche lunedì sera al sindaco Gabriele Gasperini nella segreteria provinciale – è netta: fra giunta e consiglio comunale due posti spettano al partito di Giorgia Meloni (un assessore e magari anche il presidente del consiglio). Per altro Fratelli d’Italia ritiene che quel posto in giunta spetti a Roberto Russo. Una posizione analoga è rivendicata da Forza Italia. Il punto politico del partito fondato da Berlusconi è pressoché identico: ha vinto la coalizione dei partiti di centrodestra sia al primo che al secondo turno. Come a dire, i civici sono stati sconfitti. L’uomo di Forza Italia è dunque Leonardo Mattolini. E qui casca l’asino perché per la disposizione inerente le ‘quote rosa’ prevede che almeno il 40% della giunta sia composta da donne. E nel conteggio rientra anche il sindaco (fonte la Gazzetta degli enti locali). Essendo il sindaco maschio – così come Roberto Russo e Leonardo Mattolini – non vi sarebbe virtualmente posto per Samuele Ferretti (Civitas Ponsacco). La soluzione comunque potrebbe essere trovata allargando a sette la squadra di Governo così da avere 4 uomini e tre donne (pare che sia possibile a livello di regolamento comunale). Oppure operando una dolorosa rinuncia.

Un inghippo non di poco conto su cui si sta lavorando. Intanto la lista civica CambiAmo Ponsacco (guidata da Federico D’Anniballe) precisa che non è mai stato posto alcun veto sugli uomini in giunta in cambio dell’appoggio in consiglio comunale. La partita è ancora tutta da giocare.