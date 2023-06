Pensieri in pericolo, spettacolo dedicato ai pensatori

In scena l’8 giugno alle 21 al circolo Arci Risorgimento in località Quattro Strade ‘Pensieri in pericolo’, spettacolo targato Guascone Teatro di e con Andrea Kaemmerle. Sul palco, anche i chitarristi Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini. “Pensieri in pericolo“ è uno spettacolo di teatro-canzone tutto dedicato al risveglio dei pensatori e alla difesa della possibilità di manifestare apertamente le proprie idee. Diritto, questo, negato o ostacolato nel 71% del pianeta, secondo Amnesty International. Lo spettacolo vola via veloce e leggero tra riflessioni canzoni e brani letterari, con continui innesti di dati statistici sullo stato delle libertà negate e dei relativi crimini commessi. La forza di musica e teatro tutto dal vivo, porterà il pubblico ad uscire, a fine spettacolo, con una rinnovata fiducia nel genere umano ed una rafforzata voglia di riprendere in mano valori e diritti conquistati. Un omaggio alla terra di Toscana che ha saputo mantenersi nella parte di mondo più libero, che si interseca continuamente con i reportage di Primavere arabe soffocate e dalle manifestazioni studentesche represse con la forza. Poco conta che si tratti di Teheran, Istanbul, Piazza Tienanmen o della Praga del ’68. Ingresso a 2 euro.