Pelle al vegetale. Il vincitore del concorso

È Asahi Sato della Hiko Mizuno College of jewelry di Tokyo, con la collezione "Roots and Modernity" il vincitore del concorso Craft the Leather. Il concorso, alla 11ma edizione, vede la collaborazione del Consorzio Vera pelle italiana conciata al vegetale – una realtà d’eccellenza del distretto conciario di Santa Coce – con scuole internazionali di design orientate verso l’innovazione e la produzione artigianale. Il vincitore è stato decretato grazie alle valutazioni espresse dalla giuria tecnica, i voti dei visitatori presenti a Lineapelle ed i voti raccolti sui canali social (Instagram e Facebook) del Consorzio. Nella sua capsule collection di calzature Roots and Modernity, si spiega in una nota, Sato ha voluto enfatizzare il legame tra materia prima e artigianalità: con l’intenzione di esaltare le caratteristiche uniche della pelle conciata al vegetale, le suole sono state modellate lavorando la pelle umida, creando ondulazioni organiche che conferiscono alla scarpa un’identità distintiva. La selezione delle tomaie e delle forme è stata guidata dall’intento di bilanciare l’essenza naturale del materiale con un approccio artigianale raffinato e una sensibilità estetica contemporanea. Il Consorzio – guidato dal presidente Leonardo Volpi – consegna al vincitore un premio in denaro come contributo per proseguire la sua formazione nel campo del design.

C. B.