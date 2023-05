Pedone travolto dall’auto, oggi l’ultimo saluto a Marco Burgalassi

Si terranno oggi alle 15 15 nella chiesa parrocchiale di Casciana Terme, le esequie di Marco Burgalassi (nella foto). La salma giungerà a Casciana Terme nella tarda mattinata. In questi giorni, anche dai post sui social è stata chiara la percezione di quante relazioni di stima e di amicizia godesse Burgalassi, in particolare dai suoi amici di trekking, ma anche da coloro che l’hanno conosciuto nel recente pellegrinaggio a Mediugorie (in primo maggio scorso ) dove Marco aveva in programma di tornare.

In omaggio alla sua passione per la montagna, ed in modo particolare per le Dolomiti, Edizioni Nuova Casciana che dà notizia delle esequie, ha pubblicato sulla pagina Facebook il testo di uno struggente canto alpino. Burgalassi, 53 anni, è deceduto lunedì sera centrato da una Fiat 500 in via Montevisi a Pontedera mentre passeggiava con un amico (rimasto lievemente ferito).

C. B.