Calcinaia, 24 giugno 2021 - Sullo smartphone e sui computer c'erano foto di bambini in tenerissima età (minori di cinque anni), impegnati in atti sessuali tra minori e con adulti, di natura particolarmente grave e cruenta. Per questo è stato arrestato, in flagranza di reato, un giovane di appena 20 anni, studente.

L'arresto è stato eseguito, si apprende, nei giorni scorsi, a Calcinaia, alle prime luci dell'alba da parte del personale della Polizia di Stato, sezione Polizia Postale di Pisa, sotto il coordinamento del compartimento Polpost di Firenze. Al ventenne è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, proprio in considerazione della sua giovane età.