Peccioli, la missione a New York. Taglio del nastro della mostra. E oggi sarà accesa una nuova opera

Peccioli e New York si incontrano. L’attesa è finita. "L’inaugurazione di questa mostra che racconta e descrive, grazie al lavoro fatto da Brett Littman, il progetto Peccioli è molto importante. Perché, fino al prossimo mese di maggio, all’Istituto Italiano di Cultura di New York il progetto Peccioli sarà presentato negli Stati Uniti come elemento di eccellenza italiana da esportare all’estero. Ringrazio, a nome anche della comunità pecciolese, il direttore dell’istituto Fabio Finotti per averci dato questa opportunità di portare negli Stati Uniti questa nostra esperienza". Con queste parole il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, ha aperto all’Istituto Italiano di Cultura di New York, che si affaccia su Park Avenue, la mostra “Trash to Beauty”. Un’esposizione curata da Brett Littman che ha visto la presenza di 80 cittadini pecciolesi.

"Ringrazio Brett Littman per il suo lavoro e Vittorio Corsini per la sua opera sugli sguardi dei pecciolesi – ha detto all’inaugurazione il direttore Fabio Finotti -. Il lavoro di Corsini, in particolare, rende al meglio l’idea che l’Istituto Italiano di Cultura promuove, quello di uno sguardo sul mondo che travalichi i confini e si leghi a doppio filo con l’arte e la cultura". Littman, presentato dall’architetto Alessandor Melis, ha sottolineato come "Peccioli sia un caso unico per aver messo insieme in modo funzionale cinque settori: quello di governo, quello sociale, quello culturale, quello ambientale e di sviluppo tecnologico". Littman ha ringraziato il suo team di lavoro per l’allestimento ma anche ai cittadini pecciolesi che hanno compartecipato alla creazione di contenuti, in particolare il materiale fotografico e video, che sono all’interno delle sale dell’Istituto Italiano di Cultura a New York dedicate a “Trash to Beauty”.

La visita della delegazione pecciolese nella Grande Mela, però, non si è chiusa ieri l’altro. Oggi, infatti, grazie collaborazione tra Peccioli e la School of Architecture and Design del New York Institute of Technology, ci sarà un altro importante appuntamento. Alle ore 18 verrà inaugurata a Peccioli, in Piazza del Popolo, e in contemporanea a New York (dove saranno le 12), l’opera Ent - 6 Peccioli/New York di Alessandro Ottodix Zannier. L’opera è costituita da due installazioni luminose gemelle, una a Peccioli e l’altra a New York, in dialogo tra loro via web. L’opera installata in piazza del Popolo mostra i dati ambientali sull’inquinamento atmosferico annuale delle rispettive aree geografiche.