Peccioli, il grande successo di "Natale libri per te"

PECCIOLI

"A Natale libri per te" potrebbe diventare "A Natale migliaia libri per voi". E’ esaltante il bilancio dell’evento organizzato dal 5 all’8 dicembre da Fondazione Peccioliper con la collaborazione de Il Post e il sostegno di Belvedere spa. Nell’edizione 2023 fu sfondato il muro dei 10mila volumi venduti dalle librerie presenti nel temporary shop del Palazzo Senza Tempo. Quest’anno i visitatori i libri venduti sono stati 11.500. "I numeri parlano chiaro, ma ciò che emerge di significativo dalle librerie che hanno partecipato è che quest’anno hanno registrato la presenza di molti clienti arrivati da fuori regione – spiega il sindaco, Renzo Macelloni – Queste persone hanno scelto di passare un fine settimana a Peccioli considerando ’A Natale libri per te’ un’iniziativa unica nel panorama nazionale. E ha un valore multiplo. Per prima cosa mette attenzione sui libri e sulla cultura, chiave fondamentale per leggere il mondo di oggi. Le 16 librerie hanno anche ricevuto un sostegno in un momento difficile". Il giro di affari legato all’acquisto di libri ha superato 200mila euro. Sono stati quasi 3.300 i partecipanti agli incontri con Fabio Volo a Claudio Bisio, Antonio Scurati e Gianluigi Buffon alla Galleria dei Giganti.