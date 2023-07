Pd: "Strumentalizzazioni" Gasperini: "Governino"

La bagarre politica sul Palazzo Rosa ormai è al culmine. Il Partito Democratico di Ponsacco sbotta: "Basta strumentalizzazioni a fini elettorali". "L’intervista al vicesindaco Massimiliano Bagnoli (pubblicata venerdì dal nostro giornale, Ndr) – scrive il Pd – chiarisce, ancora una volta, i motivi per cui si è arrivati al ghetto di via Rospicciano e il lavoro svolto dall’amministrazione per favorirne la liberazione. Denunciamo la continua strumentalizzazione da parte dei falsi civici e della destra ponsacchina al solo scopo di lucrare politicamente sulla vicenda in vista delle prossime elezioni comunali. Argomenti infondati utilizzati a dispetto della verità dei fatti. Questa strategia ha il solo scopo di oscurare le tante eccellenze di Ponsacco e il grande lavoro svolto dall’amministrazione in questi anni. Anche gli ultimi esposti ci sembrano costruiti su teoremi del tutto inconsistenti sul piano amministrativo e urbanistico. La competenza, la serietà e la concretezza sono i primi requisiti richiesti per chi si candida a governare una cittadina importante e complessa come Ponsacco".

Ma Gabriele Gasperini del comitato Ponsacco SiCura non ci sta e ribatte: "La cronaca ci insegna che gli sgomberi li decide anche il sindaco, non solo il tribunale, con ordinanza igienico-sanitaria, come è già successo a Cascina, Pisa e in Emilia Romagna e come previsto dalla legge; le cinquesei famiglie che hanno comprato casa in centro probabilmente non avrebbero potuto farlo se se i nostri amministratori avessero emesso tempestivamente ordinanza di sgombero igienico-sanitaria". "Mi viene da sorridere quando Bagnoli allude al fatto che gli esposti possono prefigurare la futura scesa in campo di nuovi soggetti politici – conclude Gabriele Gasperini – I nostri amministratori devono pensare a governare il paese, a farlo funzionare, per questo sono stati eletti, non per scervellarsi sul toto-elezioni 2024. Comunque sia, se scendessimo in campo, e in questo ambito ancora nulla è stato deciso, non dovrebbero scandalizzarsi, è fisiologico in democrazia doversi eventualmente confrontare con forze fresche, forze che hanno una visione e un progetto alternativo a quello attuale. Io credo che il miglior biglietto da visita degli attuali amministratori per le prossime elezioni sia rappresentato dagli ultimi 10 anni di amministrazione. Siamo diventati il secondo campo nomadi della Toscana, sono stati investiti fior di milioni di denaro pubblico in una scuola elementare, le Fucini, sprovvista di parcheggio, palestra e giardino. L’ultimo ’miracolo’ è il costosissimo restyling del centro storico. La riqualificazione dovrebbe ripartire dalle persone, non dagli orpelli".