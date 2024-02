Pd, le scelte per il voto. Le primarie più vicine

Non è stato ancora deciso se il Partito democratico dovrà affrontare le primarie per decidere con quale candidato sindaco andare alle amministrative di giugno. Ma circola una possibile data, qualora, la consultazione fosse la strada inevitabile: il 3 marzo. Si tratta di un’indiscrezione che filtra dalle stanze della politica sanminiatese, per ora, tutta abbottonata a sinistra come a destra. Del resto il centrodestra e Cambiamenti – secondo molti destinati ad un accordo elettorale di natura squisitamente civica – aspettano che siamo i Dem a scoprire, per primi, le carte. E i Dem, però, sono alle prese con un confronto interno serrata da mesi che non è riuscito, ad oggi, a trovare una soluzione: Giglioli bis o un altro candidato. Il candidato che si è messo a disposizione del partito per sfidare Giglioli è il segretario comunale Vincenzo Mastroianni. Questi sono anche giorni di consultazioni e tentativi di accordo. Stasera è convocata una importante riunione dell’assemblea comunale.