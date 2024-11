Paura in un condominio. Rogo divampa all’alba. Distrutta un’auto

Paura in un condominio di via Eugenio Montale a Castelfranco dove ieri mattina poco dopo le 6,30 è divampato un incendio che ha distrutto una macchina parcheggiata nella resede dell’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco intervenuti con due mezzi per estinguere il rogo e mettere in sicurezza gli ambienti circostanti evitando, così, che le fiamme si propagassero ad altri veicoli e alle strutture. I pompieri sono intervenuti alle 6,51. Nessuno è rimasto ferito. Cause, come detto, in fase di accertamento. Non viene esclusa l’ipotesi dolosa.