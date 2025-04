Patto con Cappella Maggiore: "Un gemellaggio molto forte"

Un gemellaggio solido. Un patto d’amicizia nato dieci anni fa dall’incontro del tartufo con il prosecco della Valdobbiadene. Il sindaco Simone Giglioli ha accolto l’invito della sindaca di Cappella Maggiore, Maria Rosa Barazza, e ha trascorso il weekend nel piccolo paese in provincia di Treviso per celebrare i primi dieci anni di amicizia del Comune veneto con San Miniato, in occasione dell’inaugurazione de "L’olio della Serenissima", la manifestazione che celebra il patrimonio dell’olio extravergine d’oliva dei territori della Repubblica di Venezia.

"La nostra delegazione è stata accolta con grande calore, segno di un rapporto solido che contraddistingue il gemellaggio tra i nostri due Comuni - dice Giglioli -. Questo scambio è stata l’occasione per incontrarsi nuovamente e per promuovere il nostro territorio con altri prodotti oltre al tartufo, come ad esempio l’olio".

Uno dei momenti più importanti dello scambio ha infatti riguardato la cena organizzata dall’istituto alberghiero "Beltrame" di Vittorio Veneto e dallo chef Gilberto Rossi, ex allievo di quella scuola, con cui si è voluto promuovere l’olio prodotto più a nord d’Italia. La delegazione di San Miniato ha fatto visita al vicino Comune di Vittorio Veneto accolto dalla sindaca Mirella Balliana e dall’assessora Barbara De Nardi che hanno accompagnato Giglioli in una visita al Museo della Grande Guerra.