Passi carrabili, suolo pubblico e insegne. Comune affida ad Abaco il censimento

Il Comune di Santa Croce ha affidato ad Abaco la verifica di passi carrabili, insegne pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico. Il censimento partirà il primo aprile. A fine lavoro, indicativamente a fine aprile, le imposte verranno emesse sulla base della nuova banca dati. "Vogliamo fare ordine – dice l’assessore Renato Rusconi – La logica infatti è sempre la stessa, pagare meno e pagare tutti. In questo modo andremo a fare chiarezza e ad abbattere l’evasione di queste imposte, qualora emerga che qualcuno si è scordato di pagare. Per altro se ci fossero dei cittadini che si rendono conto di essere inadempienti possono venire in Comune per cercare la migliore soluzione insieme agli impiegati dell’ufficio tributi, rendendosi così parte diligente. E’ possibile farlo anche prima dell’accertamento di Abaco".