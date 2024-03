"Partecipazione delle associazioni alla Via Crucis di San Pietro Apostolo: riflessioni e animazione delle stazioni"

La Via Crucis, organizzata dalla parrocchia di San Pietro Apostolo a Castelfranco per venerdì 22 marzo, si arricchisce della partecipazione delle associazioni, invitate dal parroco don Ernesto Testi a collaborare. A ognuna è stato assegnato il compito di animare con una riflessione le 12 stazioni della Via Crucis. Con le loro uniformi e divise, accompagneranno i fedeli nella rievocazione per riflettere sui valori della Passione di Gesù.

Hanno aderito Avo-volontari ospedalieri, Croce Rossa, Famiglie H, Misericordia, Pubblica Assistenza Vita, Pallavolo Castelfranco, Amatori podisti castelfranchesi, Frogs Pallacanestro, Podistica Castelfranchese, Polisportiva Stella Rossa–Ginnastica ritmica e Team Karatè Nava.