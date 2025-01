"Parcheggio pronto a Cerretti. Perché non è ancora aperto?"

CERRETTIUn nuovo parcheggio lungo via Mariani a Cerretti è terminato da quasi tre anni, ma non è stato ancora aperto. L’area, che prevede quattordici posti auto già disegnati con apposita segnaletica orizzontale e anche cartellonistica verticale, è ancora delimitata da una rete metallica. "Perché non è stato ancora aperto questo parcheggio?", chiede Elisa Eugeni, consigliera comunale dell’opposizione Fare Insieme ed esponente del partito Sinistra Plurale, che ha presentato una interrogazione alla sindaca Manuela Del Grande e alla giunta.

"Nella primavera del 2022, poco prima delle elezioni comunali, fu realizzato a Cerretti in breve tempo un parcheggio con 14 posti auto, lungo via Mariani vicino ad una nuova lottizzazione, in prossimità dei numeri civici 40-42 – le parole di Eugeni – Da allora tale parcheggio, anche se apparentemente completato, risulta completamente chiuso e transennato, senza che possa essere utilizzato dalla popolazione. Ci chiediamo allora se sia stato completato, in oltre due anni, l’iter di passaggio di proprietà all’amministrazione comunale e quale sia il motivo dell’impossibilità per i cittadini di utilizzare quel parcheggio".

"La sindaca e la sua giunta sono a conoscenza di questa situazione di inagibilità dei posti auto? E cosa intendono fare per ovviare a questa situazione? – conclude Elisa Eugeni – A tal proposito, per avere risposte ufficiali, ho presentato un’interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale di oggi, martedì 28 gennaio. I cittadini, e noi di Sinistra Plurale insieme a loro, attendiamo in tempi brevi delle risposte convincenti". Anche perché via Mariani negli anni ha avuto uno sviluppo edilizio con aumento dei residenti e i parcheggi sono importanti.