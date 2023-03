Volterra, morto Paolo Moretti. Era segretario della Lega

Paolo Moretti

Volterra (Pisa), 25 marzo 2023 – Volterra piange la morte di Paolo Moretti, classe '50, scomparso a seguito di una malattia. Moretti era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale nel settore dello spettacolo, e era segretario locale della Lega. Ecco le parole di cordoglio del senatore della Lega Manfredi Potenti: “Si è spento il segretario della Lega di Volterra e Alta Valdicecina Paolo Moretti – ha scritto Potenti in un post su Facebook – devo anche a lui la soddisfazione per una meravigliosa campagna elettorale per le elezioni politiche dello scorso settembre. Lo ricorderò con affetto, continuando la battaglia sui territori per i quali molto, e fino all'ultimo, Paolo si è speso”.

Un dolore che accomuna anche la consigliera regionale della Lega Elena Meini: "E' venuto a mancare un caro amico, un militante vero, un segretario che aveva veramente trovato il modo di dare una nuova linfa alla Valdicecina. Riposa in pace, amico mio”.

"Un carissimo amico che ha combattuto in silenzio la sua malattia – così scrive Giovanni Pasqualino, del coordinamento provinciale della Lega – un militante che viaggiava di notte pur di partecipare ai direttivi provinciali. Mi mancherai”.

ip