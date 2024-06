Paolo e Riccardo morti nello schianto del deltaplano precipitato a San Miniato

San Miniato (Pisa), 9 giugno 2024 – Domenica tragica all’aviosuperficie Tuscany Flight di via Cavane, nella frazione di Catena a San Miniato, in provincia di Pisa. Paolo Fagiolini, 59 anni, e Riccardo Montanari, 41 anni sono morti durante la fase di atterraggio del deltaplano sul quale si trovavano. E successo nella tarda mattinata del 9 giugno. Il velivolo è precipitato davanti agli occhi increduli di una quarantina di persone. Alla guida del deltaplano c’era Fagiolini, residente a Ponsacco dove era proprietario di una tappezzeria, pilota esperto e socio dell'aviosuperficie. Il passeggero era invece Montanari, residente a Chianni ma originario di Bientina dove aveva un bar.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco di Pisa per mettere in sicurezza l'area ed estrarre le due vittime dal deltaplano. Oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze di Polizia per i rilievi. Fagiolini e Montanari erano partiti dall'impianto di Casa Bonello dove ha sede il Club del Volo.

Cordoglio e vicinanza ai famigliari e agli amici dei due uomini che hanno questa mattina hanno perso la vita nell'incidente è stato espresso dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a nome di tutta l'Assemblea legislativa della Toscana. Il presidente, si spiega in una nota, auspicando che si faccia chiarezza sulle cause dell'incidente, ha voluto esprimere la sua vicinanza anche ai membri dell'associazione Tuscany Flight, che gestisce l'aviosuperficie di Casa Bonello, e a cui apparteneva il pilota del piccolo velivolo.

Cordoglio è stato espresso anceh dalla sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi: “Purtroppo questa mattina nel tragico incidente di volo a San Miniato ha perso la vita il nostro concittadino Paolo Fagiolini – ha scritto sui social – Una notizia terribile che non avremmo mai voluto ricevere. Paolo era una colonna portante della tappezzeria Cionini, realtà che avevamo recentemente premiato in occasione del gran gala delle aziende. Persona generosa, era un appassionato di sport e nella sua vita aveva dato un contributo importante anche alla società ginnastica Ponsacco, divenendo per un periodo presidente. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze”.