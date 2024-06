San Miniato (Pisa), 9 giugno 2024 – Incidente mortale a Ponte a Egola nel comune di San Miniato. Secondo le prime informazioni sono due le vittime dello schianto di un ultraleggero mentre era in fase di atterraggio nell’avio superficie Tuscany Flight. Ancora da accertare la dinamica e le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili dle fuoco che hanno estratto i corpi senza vita dal mezzo distrutto, i soccorsi del 118 e la polizia per i rilievi e gli accertamenti.

Notizia in aggiornamento