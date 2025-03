Panchina rossa in piazza stazione. Donata dal supermercato Conad: "Così sensibilizziamo la comunità"

SAN ROMANOL’8 Marzo con una panchina rossa. L’iniziativa è di Giuseppe Napoli, socio del punto vendita Conad di Angelica, in collaborazione con il Comune di Montopoli e l’associazione Frida. Sono oltre 350 le panchine rosse, per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere, donate e installate da Conad Nord Ovest dal novembre 2021 nelle varie regioni di competenza. La panchina è stata inaugurata nella nuova piazza della stazione a San Romano. Presenti la sindaca Linda Vanni, l’associazione Frida, il comandante dei carabinieri Santo Faiella, il parroco di Montopoli, Marti e Capanne Don Udoji Onyekweli e le collaboratorici del punto vendita Conad Debora Lato e Barbara Ciampolini. Sulla panchina rossa è stata applicata la targa con i contatti del centro antiviolenza Frida. "Grazie a Conad e Giuseppe Napoli per aver avuto la sensibilità e la generosità di donare alla comunità di Montopoli questa panchina – commenta la sindaca Linda Vanni – L’8 marzo è una data simbolica, non è la Festa della Donna, è tempo di riflessione e celebrazione delle conquiste sociali, culturali e politiche delle donne. È anche l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disuguaglianze di genere e le violazioni dei diritti delle donne in tutto il mondo". La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad Nord Ovest e dei soci. "Con l’installazione di questa nuova panchina rossa vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – dichiara Giuseppe Napoli – Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili".