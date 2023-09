Casciana Terme, spunta una panchina gigante: "Panorama mozzafiato. E volevo che fosse per tutti"

Casciana Terme (Pisa), 25 settembre 2023 – Una panchina gigante da dove poter ammirare un paesaggio toscano mozzafiato. E’ questo l’obiettivo dello sky bench installato nella frazione di Sant’Ermo a due passi da Casciana Terme. Proprio di fronte allo storico santuario della Madonna dei Monti restaurato e riportato in vita nel 2016 grazie alla donazione di una famiglia piemontese assidua frequentatrice di questi luoghi. L’idea di installare lo sky bench è di Alberto Cappello, residente a Casciana Terme ormai da trent’anni pur essendo originario di Castelfranco.

Cappello nella vita è dipendente della Geofor, è amante della natura e tra le sue passioni c’è una pratica sportiva molto faticosa come il trial, corse agonistiche che si svolgono in montagna a forti dislivelli. Per questo motivo è abituato alla vista dei bei paesaggi. Il suo intento è proprio quello di regalare a chi vuole goderne uno scenario inusuale sulle colline toscane.

"Sono rimasto folgorato durante i miei allenamenti in campagna – ha detto Alberto Cappello soddisfatto del progetto realizzato – dallo spettacolo che si può ammirare dal piazzale del santuario. Ho riscontrato da subito molte adesioni all’idea, ma soprattutto ho trovato un imprenditore amico, Luciano Salvadori, che ha voluto realizzare a sue spese la panchi na". La panchina, c he misura due metri di altezza e tre metri di lunghezza, è realizzata completamente in ferro colorato di bianco e di celeste ed è già diventata luogo di attrazione visto il gran battage ricevuto attraverso i social. Sant’Ermo nel frattempo ospiterà il 12 maggio del prossimo anno, sempre grazie ad Alberto Cappello, una gara di trial del circuito mondiale Utmb.