Palio di Buti, è il grande giorno Incognita meteo: partenza in forse

A Buti è arrivato il grande giorno, quello dell’attesissima edizione 2022 del Palio. Nei giorni scorsi l’incognita maltempo aveva iniziato a preoccupare l’organizzazione, che si riserva di decidere in mattinata se correre alle 15 o rimandare di un giorno il Palio. Da regolamento, infatti, non sono previsti ulteriori rinvii. "Ho sentito voci e rumors infondati sul rinvio del palio e ci tengo a chiarire le cose. Oggi o domani corriamo: su questo non ci sono dubbi – commenta il presidente del Seggio Franco Stefani –. Noi puntiamo a correre oggi, ma la priorità è garantire la sicurezza del percorso e dobbiamo verificare le condizioni della pista dopo aver steso la terra". Se la pioggia dovesse colpire duramente il percorso con la terra appena stesa, i membri del seggio valuteranno il da farsi, ma fino ad allora è complicato fare previsioni.

Incognita meteo a parte, tutto è pronto e le contrade sono già nel mood paliesco dai giorni scorsi. "Mercoledì alla Messa celebrata a Pievania c’è stata una bellissima affluenza. L’entusiasmo dei butesi è alto e non vedono l’ora di correre. Anche da fuori c’è interesse: strutture ricettive e ristoranti sono al completo", dichiara Stefani. Segnali di ripresa importanti dopo i due anni di stop che iniziavano a farsi sentire, anche moralmente. "C’è una grande voglia di ripartire – conferma il sindaco Arianna Buti - e una bella attività nelle contrade. Ringrazio l’Associazione Palio che è al lavoro da oltre un mese per poter garantire che tutto proceda nel migliore dei modi con grande attenzione alla sicurezza. Siamo convinti che il successo della manifestazione passi necessariamente dal rispetto delle regole".

Amministrazione e seggio ricordano infatti le regole per accedere al Palio. Prima di tutto è obbligatorio il Green pass. In tribuna e nei punti dove non è possibile garantire la distanza di sicurezza è necessario indossare la mascherina. Non ci sono invece restrizioni in termini di capienza rispetto alle precedenti edizioni. Non resta che aspettare la corsa per scoprire chi, tra le sette contrade, si aggiudicherà il cencio dipinto a sei mani da Luisa e Margherita Niccolai e Maria Beatrice Iovine. Queste le accoppiate: Ascensione con Umatilla e Michel Putzu, La Croce con Alessandro Fiori e Zenia Zoe, Pievania con Carlo Sanna e Violenta da Clodia, San Francesco con Marco Monteriso e Bagoga, San Michele con Alessio Migheli e Vicky Fortuna, San Nicolao con Virginio Zedde e Carilbom e San Rocco con Gianluca Di Leo e Adone da Clodia.

Johara Camilletti