Palio di Buti 2024, un’edizione da record

Una giornata da tutto esaurito quella che domenica ha visto la contrada di San Michele fare en plein, vincendo la sfilata storica del mattino e il Palio delle Contrade nel pomeriggio. Ma a festeggiare, il giorno dopo, è anche l’organizzazione. Sembrano fortunatamente lontane le difficoltà degli ultimi anni, quelli caratterizzati dalla pandemia, con i disagi economici che in quegli anni si sono riversati anche sulle contrade e sullo stesso palio. Domenica il clima era perfetto e sugli spalti di Buti si sono riversate 3.000 persone, alla presenza anche di alcuni stranieri. Le tribune erano un arcobaleno di colori. "È stata una giornata fantastica – il bilancio di Samuele Vasta, presidente del Seggio di Sant’Antonio che ogni anno organizza il Palio – il clima era giusto e tutto è andato liscio. Sono rimasto soddisfatto anche delle numerose presenze alla sfilata storica del mattino, erano tanti anni non si vedeva così tanta gente. La squadra organizzativa è al top, siamo un gruppo rodato e senza di loro sarebbe difficile raggiungere questi traguardi, con questi compagni mi sento tranquillo. Le contrade si sono comportate tutte ottimamente e anche il mossiere (il riconfermato Davide Busatti, ndr) è stato bravo e serio, riguardandole le partenze sono state tutte perfette. Adessoci prenderemo un po’ di pausa e poi ci rimetteremo a lavoro per organizzare il prossimo palio".

Nei prossimi mesi ci saranno da fare solo alcuni ritocchi e valutazioni, ad esempio sulla necessità o meno di cambiare la terra del percorso, ormai un po’ vetusta. Soddisfatta anche la sindaca Arianna Buti. "Un palio meraviglioso. Dalla messa con l’Arcivescovo Benotto, alle colazioni in contrada e nei nostri ristoranti a base di trippa e poi la sfilata storica e la vestizione dei fantini, la benedizione di cavalli e cavalieri sul sagrato della Pieve, poi tutti in piazza ed infine tutti, tantissimi, sul percorso per un’edizione record da ricordare. Complimenti a tutte le contrade, al loro impegno, alla loro educazione e sportività ed infine complimenti alla contrada San Michele, che ha fatto cappotto, aggiudicandosi sfilata storica e cencio".

