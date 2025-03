Palio dei Comuni. Sì all’adesione

I Comuni di Santa Maria a Monte, Castelfranco e Santa Croce partecipano per la prima volta al Palio dei Comuni, giunto all’undicesima edizione, che si terrà domenica 30 marzo all’ippodromo di San Rossore a Pisa. Domenica 16 marzo sarà la seconda giornata delle giornate preliminari del Palio e i cittadini residenti dei Comuni partecipanti potranno accedere all’ippodromo con un biglietto al costo simbolico di 1 euro, esibendo un documento che attesta il Comune di residenza. Sarà un’occasio In pista la giornata avrà nel quarto Gp Angloarabi il suo momento cruciale, mentre sul parterre l’Asd Pisanova intratterrà il pubblico con numerose esibizioni di danza. Sarà presente anche l’animazione di IppoLandia, per i più piccoli.