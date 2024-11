Palestra del Romito. Via libera ai fondi Pnrr: "Totale riqualificazione"

Una buona notizia per le casse comunali di Pontedera che poranno contare su nuovi finanziamenti esterni. Palazzo Stefanelli continua ad attrarre i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con un contatore di finanziamenti che, in totale, sfiora, ad ora, sul territorio, i 16 milioni di euro. È di queste ore la notizia ufficiale dell’accettazione di un altro progetto presentato dagli uffici comunali, quello per il ripristino e la messa in sicurezza della palestra del Romito.

L’importo del finanziamento, da candidatura Pnrr, è di 413mila euro, elevabile però di altri 62mila euro nel caso di riscontro di incremento prezzi, per una somma massima ammissibile a finanziamento, dunque, di 475mila euro. Un importo che sarà finalizzato, come detto, a ripristino e messa in sicurezza della struttura, sia nella parte esterna che nella parte interna. Sul primo versante l’amministrazione era già intervenuta, nei mesi scorsi, con interventi su pannellatura e copertura, ma adesso ci sarà un ulteriore step migliorativo e di completamento dell’operazione, con anche la previsione della sostituzione totale degli infissi, che saranno tolti e installati ex novo.

Ma è soprattutto la parte interna quella che sarà oggetto delle progettualità più importanti. È previsto infatti il totale rifacimento degli spogliatoi, che porterà la struttura ad un adeguamento dei parametri richiesti a livello sportivo, l’ammodernamento completo degli impianti elettrici e di riscaldamento, il rifacimento totale del pavimento e la sostituzione delle attrezzature. ù"Un risultato importante e un riconoscimento della qualità del lavoro svolto a livello di progetti – ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi – con il finanziamento per la palestra del Romito mettiamo a segno un altro intervento sul territorio in ambito sportivo e dell’edilizia scolastica. Ricordo che, grazie al Pnrr, sta sorgendo il nuovo PalAcqua nella zona di Fuori del Ponte, dove è in corso di realizzazione anche il Polo 0 - 6. E che Pontedera ha fatto atterrare decine di opere pubbliche sul territorio, realizzate con fondi Pnrr, proprio grazie a importanti progettualità messe in campo".

"Un intervento completo di ripristino e messa in sicurezza che ci consentirà di avere, al Romito, una palestra sicura, efficiente, moderna, a servizio della frazione e della comunità – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – un grazie ai nostri uffici e ai tecnici per il costante lavoro svolto".